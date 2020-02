NAPOLI – “Mi aspetto il Napoli migliore. Sarà una partita complicata”. Quique Setien non si fida del Napoli. Gli azzurri sono in netta ripresa e il tecnico del Barcellona, alla vigilia della gara d”andata degli ottavi di finale di Champions League, spende parole d’elogio per Gattuso: “L’anno scorso l’ho affrontato e ho vinto in casa del Milan, ma è stata una gara difficile, abbiamo dovuto dare il massimo per passare. Ha detto che mi stima e mi faceva spiare già ai tempi del Las Palmas? Sapere questo mi emoziona, lo ritengo anche io un grande allenatore e un grande professionista. E’ la mia prima partita in Champions e ho una motivazione speciale. Non poteva esserci un posto migliore per esordire in questa competizione, uno stadio pieno di passione. Sarà una partita sicuramente divertente”.

“Fabian Ruiz meritava un palcoscenico più grande”

Setien si ritroverà di fronte Fabian Ruiz, suo ex giocatore al Betis: “Aveva bisogno di avere un’opportunità del genere e la sua crescita è stata esponenziale. E’ un cavallo che doveva avere la possibilità di poter correre e io sono molto contento per lui: è un grande calciatore e una grande persona. L’Italia? Mi è sempre piaciuta molto, ho amici e collaboratori italiani, come il mio agente. Cercherò di approfittare di questa partita per averne un buon ricordo e lasciarne uno di me”.

“Coronavirus? Non sono preoccupato”

Chiusura dedicata al problema del coronavirus che in queste ore sta angosciando l’Italia: “Io non sono preoccupato. Non solo per la mia squadra ma anche per le persone colpite. Mando loro la mia solidarietà e quella del club. E’ una cosa che può succedere a chiunque”.

Piqué: “Dovremo fare attenzione”

Gerard Piqué, seduto accanto a Setien in conferenza, condivide le parole del tecnico: “E’ sempre bello poter giocare in uno stadio così storico. C’è un tifo caldo. Di Maradona s’è detto tutto, è un

giocatore unico che ha dato molto a questo sport. E’ passato al Barcellona e poi anche al Napoli, sarà ricordato per sempre. Se però mi chiedono un paragone tra Maradona e Leo, scelgo la regolarità di Messi viste le sue magie per tanti anni. Il Napoli è migliorato nelle ultime partite e dovremo essere molto attenti. Il Napoli non sta facendo il migliore dei suoi campionati, ma nelle ultime partite è cresciuto, ha battuto la Juventus ad esempio. Ha giocatori buoni dietro e bravi davanti come Mertens, Insigne, Milik. Ci metteranno sicuramente nei guai se non avremo l’atteggiamento giusto. Dovremo stare attenti”.

“Roma e Liverpool ci sono servite di lezione”

Anche perché i tifosi ancora hanno i sonni turbati dagli incubi Roma e Liverpool… “Non dimentichiamo quelle partite”, sottolinea Piqué. “E’ stato un duro colpo per noi perdere contro queste squadre. Si può prendere comunque qualcosa di positivo anche da quelle. Comunque da quando c’è il nuovo mister abbiamo idee nuove. Cerchiamo di tenere di più la palla e i risultati ci stanno aiutando per fare meglio da qui in avanti. Cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile.

“Le polemiche sui social? Ci sono tanti Pulcinella in giro…”

Chiusura dedicata al “Barçagate” che lo ha visto indirettamente tra i protagonisti della vicenda: “Parliamoci chiaro, in questa vicenda ci sono tantissimi Pulcinella… Qui lo conoscono molto bene visto che è un protagonista della commedia napoletana. Tutti lo siamo in questa vita, almeno un po’, e di questi personaggi ce ne sono ovunque. Stavolta posso testimoniare di averne visti tanti sui social… Si sono superati i limiti”.







Fonte