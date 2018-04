Barcellona-Roma, Nainggolan out

(Afp)

Ci siamo. Al Camp Nou alle 20.45 va in scena Barcellona-Roma, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. La Uefa ha pubblicato sul proprio sito le formazioni delle due squadre e per i giallorossi c’è una brutta sorpresa. Il nome di Radja Nainggolan non c’è. Il Ninja non ha recuperato dopo l’infortunio subìto durante il match Bologna-Roma e Di Francesco dovrà fare a meno di lui.

Ecco le formazioni. Per la Roma scendono in campo Alisson, Strootman, Pellegrini, Perotti, Džeko, Kolarov, De Rossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Manolas. Il Barcellona schiera invece Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitić, Sergio Busquets, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti .