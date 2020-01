“Per me è un giorno speciale, puntiamo a vincere”

– Vincere tutto il possibile, giocando bene. E’ il proposito ambizioso (e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di uno dei club più forti del mondo) con cui si presenta Quique Setien, il nuovo allenatore del Barcellona, chiamato a sostituire Ernesto Valverde, esonerato dopo la rocambolesca e sfortunata sconfitta nella semifinale della Supercoppa spagnola contro l’Atletico Madrid. E proprio al suo predecessore il 61enne allenatore di Santander, ex Real Betis, dedica un pensiero speciale. “Mi è sempre sembrata una persona molto corretta. Apprezzo molto il lavoro che ha fatto, i suoi principi, il suo modo di fare – sottolinea Setien nella conferenza stampa con cui comincia ufficialmente l’avventura in azulgrana -. Ho parlato con lui perché molte cose del suo lavoro saranno per me preziose. Un dato di fatto è che mi lascia una squadra che è prima in classifica, questo mi fa pensare che non sempre nel nostro lavoro raccogli una squadra nei bassifondi. Per il lavoro che ha fatto merita solo ringraziamenti. Cercheremo di migliorare ulteriormente”.

Quindi il nuovo timoniere della squadra catalana parla di sé. “Ieri ero a passeggiare in mezzo alle miucche nel mio villaggio ed ora alleno la squadra più forte del mondo. Sono una persona emotiva e non nascondo che questo per me è un giorno speciale, ringrazio il club, nemmeno nei miei sogni avrei immaginato di trovarmi qui – ammette Setien – Adesso vorrei trasmettere questo mio entusiasmo e la mia voglia alla squadra, normalmente non è complicato per me farlo. Ieri passeggiavo al mio paese e oggi mi trovo nella sede del Barcellona, allenando i migliori giocatori al mondo, in una squadra enorme che non si può migliorare perché è il massimo. Il nostro grande obiettivo sarà vincere il più possibile. Questo club non può che migliorarsi di anno in anno e raggiungere il massimo dei titoli possibili, oltre che giocare bene”.

“Allenare Messi? Ancora devo realizzare fino in fondo”

Tanti i big che dovrà ora ‘governarè in vista dei prossimi impegni. “Mi sono divertito in questi anni a guardare questa squadra e questi giocatori. Ancora non mi sono reso conto che da oggi sarò io ad allenarli. Messi? Ho parlato con lui e con gli altri, dicendo loro di ammirarli ma che ognuno deve stare al proprio posto – aggiunge il nuovo tecnico del Barcellona – Una cosa è l’ammirazione per un giocatore, un’altra è la realtà, relazionarmi con tutti questi giocatori. Sono certo che avremo una relazione straordinaria, vedranno che sono una persona sincera, diretta e con cui si può parlare. Ogni volta che arriva un nuovo allenatore c’è un nuovo stimolo che rischia di essere diluito, ma che noi dobbiamo cercare di mantenere. Ogni allenatore è diverso, con le proprie sfumature. Nessuno è uguale. Non so se il mio modo di lavorare sia il migliore, ma è il mio e sono convinto di poter trasmettere le cose che mi piacciono e che tutto può essere migliorato”.

Bartomeu: “Era necessaria una scossa”

Accanto a Setien erano seduti il presidente Josep Maria Bartomeu e il direttore sportivo Eric Abidal. Il numero uno dei blaugrana è tornato sul divorzio da Valverde: “Siamo a metà stagione ed era necessario dare una scossa per proseguire e affrontare la seconda parte della stagione. Noi puntiamo sempre in altro e riteniamo che con questo nuovo impulso si possa aspirare alla Liga, alla Champions e alla Coppa del Re. Avrei voluto che le cose andassero in modo diverso”. “Abbiamo parlato con molti allenatori, non solo con lui”, ha fatto sapere il massimo dirigente catalano, aggiungendo che “il suo modo di allenare ci piace, così come il suo stile di gioco si sposa pienamente con la nostra filosofia. Detto questo, ringrazio Ernesto Valverde per questi due anni e mezzo in cui abbiamo vinto”.

Messi: “Grazie Valverde, grande come tecnico e come persona”

“Grazie di tutto mister. Sicuramente sarai grande ovunque andrai perche’, oltre a essere un grande professionista, sei una grande persona. Buona fortuna e un grande abbraccio”. Parole che Leo Messi affida ai social e dedica Ernesto Valverde, da ieri sera il suo ex allenatore. Il Barcellona ha deciso di esonerarlo per fare spazio a Quique Setien, il fuoriclasse argentino non si pronuncia sulla scelta, ma manda un saluto affettutoso a un tecnico con cui ha lavorato due anni e mezzo vincendo due campionati, una Coppa del Re e una Supercoppa.

L’ex tecnico saluta calciatori e tifosi: “Grazie a tutti”

Anche nel giorno dell’addio al Barcellona proprio Valverde ha tenuto fede al suo modo di essere. L’ormai ex tecnico azulgrana alle 9.30 ha salutato giocatori e impiegati del club presso la Ciutat Esportiva, poi tramite una lettera si è congedato dalla tifoseria catalana, sottolineando che è arrivata al termine un’avventura lunga due anni e mezzo. “Sono state stagioni molte intense sin da subito, nelle quali ho vissuto momenti molto felici che mi hanno permesso di celebrare successi e titoli, ma anche altri duri e difficili. Ricorderò soprattutto l’esperienza fatta e l’affetto dei tifosi che ho sentito in questi anni – scrive Valverde -. Voglio ringraziare il presidente Josep Maria Bartomeu e la giunta direttiva per avermi dato la possibilità di guidare la squadra e per la fiducia che mi hanno dato in tutto questo tempo. Voglio ringraziare la gente che ha lavorato con me, in particolare quelli che si occupano della prima squadra con cui ho vissuto tanti momenti. Ringrazio i giocatori per tutto il lavoro e i sacrifici fatti, che ci hanno permesso di vincere insieme quattro titoli. Da ora auguro al Barcellona il meglio, così come auguro ogni fortuna al nuovo tecnico, Quique Setien“.