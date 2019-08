Un prestito per sbloccare la trattativa

Alla fine potrebbe spuntarla Neymar. Nella diatriba tra il Barcellona e il Paris Saint Germain iniziata due anni fa con l’approdo a Parigi del brasiliano per 222 milioni di euro, ad avere la meglio potrebbe essere proprio il calciatore verdeoro, ormai ai ferri corti con la società francese e voglioso di tornare in Catalogna. Secondo “Sport”, infatti, Neymar potrebbe tornare in Liga con un prestito secco, senza diritto o obbligo di acquisto.

Secondo il quotidiano catalano con questa soluzione Barca, Psg e giocatore, potrebbero intanto risolvere lo stand-by avendo poi davanti tutta la stagione per cercare di definire o meno l’operazione. “Si tratterebbe – scrive il quotidiano sportivo – di un’uscita di emergenza ad una situazione che minaccia di incagliarsi e che, alla fine, non favorisce né il giocatore, né il Psg”. La formula del prestito di un anno accelererebbe, secondo ‘Sport’, la trattativa (ad oggi il patron del Psg, Al-Khelaifi chiede 300 mln) e potrebbe facilitare in prospettiva il ritorno del brasiliano al Camp Nou.

La sconfitta politica del Psg

D’altronde, l’immagine di Neymar in Cina durante la festa che ha seguito la vittoria dei parigini nella Supercoppa francese dimostra il suo attuale isolamento nello spogliatoio e “Neymar sembra ora disposto a stringere la corda se necessario pur di tornare a vestire la maglia del Barça, anche in prestito”, conclude il quotidiano iberico. Se così dovesse accadere per il Psg si tratterebbe di una clamorosa sconfitta dopo aver pagato il giocatore con la cifra record di 222 milioni e, soprattutto, dopo aver più volte provato a venderlo ai rivali di sempre dei catalani, il Real Madrid, trovando parere negativo da parte dello stesso Neymar. C’era stato anche un tentativo di approccio con la Juventus e col Bayern Monaco, ma queste ipotesi erano sfumate praticamente sul nascere.