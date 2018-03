“Sto vivendo un inferno, più di una volta ho pensato di non uscire di casa, ne avevo quasi paura, me ne vergognavo”. Parole di Andre Gomes, 24enne centrocampista del Barcellona, in passato vicinissimo alla Juventus, che nonostante i 35 milioni di euro più 20 di bonus spesi per lui dai catalani nell’estate 2016, non ha mai reso secondo le aspettative.

“HO CATTIVE SENSAZIONI” – Un problema più mentale che tecnico, come spiegato dal centrocampista lusitano alla rivista Panenka: “Non sto bene in campo, non riesco a godermi quello che mi piace fare di più. Nei primi sei mesi le cose sono andate molto bene, poi tutto è cambiato. Ho iniziato a sentire più pressione. La pressione la vivo bene ma non quella che metto su di me. È come se avessi delle cattive sensazioni durante le partite”.

Come uscirne? “In allenamento mi sento tranquillo – aggiunge Gomes -, sono a mio agio con i miei compagni ma a volte ho poca fiducia e si vede anche in allenamento. Posso anche aver giocato uno o due giorni prima ma ho ancora le immagini della partita in testa e questo non mi permette di andare avanti. Tengo per me tutta la frustrazione e non parlo con nessuno, soffro nel pensare troppo. E anche se i miei compagni mi aiutano molto, le cose non vanno come vorremmo. Gli amici mi dicono che ho il freno a mano tirato – conclude – Mi dà fastidio quando mi dicono che potrei fare bene perché poi chiedo a me stesso: e allora perché non lo faccio?”.