BARCELLONA – Ripresa degli allenamenti dopo due mesi, calendario compresso e temperature alte: un mix di fattori che potrebbe causare infortuni a raffica. E’ questo l’allarme lanciato dai servizi medici del Barcellona, che – secondo quanto riporta “As” – prevedono dai cinque ai dieci infortuni durante il primo mese di partite nel migliore degli scenari qualora si ricominciasse a giocare.

Altro problema è assenza amichevoli

A complicare le cose c’è anche il protocollo per la ripresa che comporterà allenamenti deficitari, l’assenza di amichevoli per riprendere il ritmo partita e anche un tempo insufficiente per recuperare fra una gara e l’altra, senza dimenticare il dispendio di energie mentali per un finale di stagione in cui ci si gioca Liga e Champions (il Barcellona deve ricevere il Napoli dopo l’1-1 al San Paolo) in poco più di due mesi. Anche le statistiche della rosa preoccupano: paragonando la ripresa post-coronavirus a un ritiro precampionato, fra agosto e settembre dello scorso anno furono dieci i calciatori blaugrana a fermarsi e in tutta la stagione solo De Jong e Griezmann non hanno avuto problemi fisici.





Bilbao e Sociedad: “Finale Coppa con tifosi”

Una finale di Coppa del Re a porte aperte. E’ quello che vogliono le due squadre chiamate a giocarsi il trofeo, Athletic Bilbao e Real Sociedad, i cui presidenti hanno ufficialmente chiesto alla Federcalcio spagnola che venga autorizzata la presenza di pubblico alla partita, la cui data, inizialmente prevista per il 18 aprile nello stadio ‘La Cartuja’ di Siviglia, è chiaramente ancora da stabilire causa emergenza coronavirus. “Il desiderio e la volontà di entrambi i club – è scritto nella nota congiunta – è stata ed è tuttora di giocare e godersi la finale insieme ai tifosi. Questo è ciò che ci piacerebbe: una finale da vivere con i nostri sostenitori sugli spalti”. Il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales ha detto più volte che “il nostro obiettivo è che ci sia un La Cartuja pieno di gente”, ma l’attività rimane sospesa e i club non sono ancora tornati ad allenarsi, neppure a livello individuale. In ogni caso, i due club baschi sottolineano che la finale debba essere “giocata come competizione ufficiale che assegna un titolo”. L’Athletic Bilbao ha vinto la Coppa nazionale 23 volte, tra le quali la prima edizione in assoluto (1903), mentre la Real Sociedad l’ha conquistata due volte. Entrambe le squadre sarebbero dunque disposte ad aspettare anche il prossimo anno – una prima ipotesi della Federazione era la primavera 2021 – rinunciando al pass per l’Europa League 2020-21 che spetta alla squadra vincitrice.







Fonte