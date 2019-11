La clausola nel contratto con l’Olanda

Rambo è pronto a tornare a Barcellona. Ronald Koeman, ct dell’Olanda, apre alla panchina dei blaugrana. L’allenatore olandese, che in Catalogna ha giocato dal 1989 al 1995, collezionando 191 presenze e 67 reti, ha ammesso che la pista che lo riporterebbe a Barcellona è una possibilità, ma da considerare solo dopo Euro 2020. La sua Olanda è attualmente in testa al gruppo C di qualificazione, a pari punti (15) con la Germania, ed è attesa dalla trasferta di sabato in Irlanda del Nord e dalla partita in casa contro l’Estonia di martedì.

Koeman può liberarsi dall’impegno con la federazione olandese, che scadrà dopo i Mondiali 2022, in caso di chiamata del Barcellona: lo prevede una specifica clausola del suo contratto. Il giorno della presentazione ufficiale come ct dell’Olanda, che guida dal 2018, Rambo aveva negato l’esistenza di questo accordo. In seguito, ne aveva ammesso l’esistenza, spiegando di aver mentito a fin di bene. Il Barcellona dovrebbe però pagare un indennizzo alla federazione olandese per liberarlo.

Valverde, contratto in scadenza

Koeman potrebbe quindi sedersi sulla panchina blaugrana al posto di Ernesto Valverde: il suo contratto con il Barcellona scadrà a fine stagione e al momento il rinnovo non sembra essere una priorità per la dirigenza catalana. Per essere confermato, il tecnico dell’Extremadura sembra avere una sola possibilità: vincere quella Champions League che manca dalla bacheca dei blaugrana dal 2015.