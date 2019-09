Niente Getafe

“Elongazione all’adduttore della coscia sinistra”. Questo il comunicato del Barcellona sulle condizioni fisiche di Leo Messi, infortunatosi martedì scorso alla fine del primo tempo della partita di Liga contro il Villarreal. La Pulce argentina a questo punto rischia seriamente di saltare il match di Champions League contro l’Inter in programma mercoledì prossimo.

A far sperare i tifosi blaugrana il fatto che comunque non si tratti di una lesione muscolare che avrebbe richiesto uno stop più lungo. Per precauzione tuttavia è praticamente certo il forfait di Messi per la trasferta di Getafe sabato. In ogni caso, si tratta dell’ennesimo stop per il fuoriclasse argentino in questo tribolato inizio stagione, che lo ha visto subito fermarsi durante il ritiro e tornare in campo per la prima volta contro il Borussia Dortumund in Champions una settimana fa. Dopo essere entrato a Granada dopo l’intervallo e aver iniziato dal 1′ contro il Villarreal, ecco il nuovo infortunio, arrivato solo 24 ore dopo aver ricevuto il premio ‘The Best Player’ della Fifa a Milano.

Cena di squadra e… Marquez

Intanto lo stesso Messi ha organizzato una cena con tutta la squadra per favorire l’inserimento dei nuovi arrivati e superare con maggiore facilità i momenti difficili, come quelli che sta vivendo la squadra soprattutto in campionato (i blaugrana sono quinti a -4 dal Real). Con questo obiettivo, secondo la stampa catalana, mercoledì i giocatori del Barcellona si sono dati appuntamento presso l’hotel Sir Victor: presente anche lo staff tecnico, mister Valverde compreso. Secondo “Sport” e “Mundo Deportivo” nello stesso hotel si è presentato anche il campione di Motomondiale Marc Marquez, probabilmente invitato dai giocatori, anche se la stampa scrive che non ci sono certezze sulla partecipazione del pilota della Honda alla cena di gruppo.