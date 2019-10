Stesso avvocato di Neymar

Ariedo Braida dichiara guerra al Barcellona. L’ex dirigente del Milan, dal 2014 direttore sportivo per l’area internazionale dei blaugrana, ha intentato causa al club catalano presso un tribunale del lavoro per licenziamento ingiusto, avvenuto lo scorso 12 agosto.

Braida, che era legato al Barça sino al 2022, chiede dunque il pagamento del contratto non onorato, ritenendo incongrua la liquidazione. A breve sarà fissata l’udienza davanti al giudice, a meno che le parti non trovino un accordo economico. Difficile però quest’ultima soluzione considerando anche che, secondo i media spagnoli, Braida si sarebbe affidato a Juan de Dios Crespo, lo stesso legale che si era occupato del trasferimento di Neymar dal Barcellona al Psg nel 2017: un nome probabilmente non gradito in casa blaugrana.