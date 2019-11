Eric Abidal, direttore sportivo del Barcellona, è tornato a parlare a 360 gradi di mercato. Tanti gli argomenti trattati, come si legge su “Marca” e “Mundo Deportivo”. Fra questi Neymar, Messi, Lautaro Martinez, Suarez, Rakitic e Griezmann.

“Siamo il Barcellona e dobbiamo lottare per vincere tutto. Neymar è un giocatore di spicco, che ha la filosofia del Barcellona: sarà sempre una opzione per noi. Stiamo dialogando con Messi e con i suoi agenti. Il suo contratto verrà rinnovato, però ogni anno avrà la possibilità di liberarsi, fino al 30 giugno. Lui afferma sempre di essere a suo agio a Barcellona e che la sua idea è quella di ritirarsi dal calcio giocato in questo club: non c’è alcun caso. Spero che rimanga per molti anni e penso che sarà così”, ha detto Abidal parlando poi di Lautaro Martinez: “E’ un calciatore completo, penso che stia giocando a ottimi livelli. Lo conosciamo bene: non mi piace però osservare sempre gli stessi giocatori; guardiamo anche altri”.

In casa le “spine” sono Luis Suarez e Ivan Rakitic (fuori dal progetto). “Sono trasparente con tutti i giocatori. Ho parlato con loro. L’anno scorso avevo già detto a Suarez che avremmo cercato un giocatore offensivo. Lui l’ha accettato, perché vuole il meglio per la squadra. La punta potrebbe essere il primo o il secondo acquisto del club: dipende dagli infortuni e dalle cessioni”, ha continuato Abidal.”Rakitic sa che è stata presa una decisione sportiva sul suo caso e deve comprenderla. Era già stato avvisato: il Barcellona ha rifiutato per lui un’offerta da una squadra di Premier. Griezmann non al meglio? Ho parlato molto con lui: deve aver pazienza”.