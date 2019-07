Cinquantacinque naufraghi, stretti su un gommone in pessime condizioni in zona Sar libica, sono stati salvati e caricati a bordo della barca a vela Alex della ong italiana Mediterranea. Tra loro 11 donne, una incinta in gravi condiizoni, bambini in fasce, uomini e ragazzi che vengono reidratati mentre la barca si dirige verso l’Italia. Inseguita da una motovedetta libica.

La barca a vela Alex di Mediterranea questo pomeriggio ha individuato un gommone con 55 persone a bordo, tra cui 12 donne e 4 bambini, in zona Sar libica all’altezza delle piattaforme petrolifiche. L’equipaggio della ong italiana ha subito avvertito la sala operativa della guardia costiera di Roma, che però ha dato indicazioni di lasciare l’intervento alle motovedette libiche che sono partite per il punto indicato.



L’imbarcazione della ong italiana è una barca a vela, partita per una missione di osservazione, e in teoria non è in grado di prendere a bordo i migranti ma vista la situazione del gommone, di una donna incinta in gravi condizioni, dei bambini alcune dei quali in fasce, i volontari hanno deciso di caricato a bordo i naufraghi. Uno a uno, con i loro giubotti salvagenti e aiutati dagli 11 membri dell’equipaggio, i migranti sono stati fatti salire sulla barca a vela dove un sanitario li sta visitando e reidratando prima nuovo viaggio verso l’Italia. Li aspettano altre 180 miglia di mare prima di arrivare nei pressi di un porto, tallonati da una motovedetta libica che li sta inseguendo.

Poco prima la nave di Mediterranea aveva segnalato un naufragio. “Siamo in pattugliamento insieme ad Open Arms in sar libica, cioè la zona in cui la responsabilità di intervento in caso di naufragio sarebbe della cosiddetta “guardia costiera libica”. Il nostro faro è come sempre il rispetto dei diritti umani”. Lo scrive sui social mediterranea saving humans, la rete delle associazioni italiane, dalla nave alex, postando una foto di un relitto.

“Nel corso del nostro pattugliamento – prosegue mediterranea – abbiamo incontrato il relitto di un gommone. Quasi sicuramente un naufragio. Quanti morti non lo sapremo mai. Un relitto di un “rubber boat” semiaffondato con tanto di motore. Nessuna indicazione di rescue completato. C’è la seria possibilità che si tratti dei resti di un naufragio “fantasma”.

Nel silenzio – conclude mediterranea – l’umanità muore. Senza testimoni.”