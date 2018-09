È TUTTO pronto: 150 piazze, 300 volontari e oltre 15mila bottiglie di barbera d’Asti Docg. L’appuntamento è per il 16 settembre, Giornata Nazionale sulla Sla, e il nome dell’iniziativa quest’anno è tutto un programma: “Un contributo versato con gusto”. La raccolta fondi di Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha deciso infatti di coniugare solidarietà ed enologia: con un’offerta di 10 euro, destinata alla ricerca, sarà possibile ricevere una delle 15mila bottiglie di vino barbera che i volontari Aisla porteranno nelle piazze di tutta la penisola.

• LA GIORNATA NAZIONALE

Grazie al patrocinio dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), l’evento di quest’anno prevede l’illuminazione di verde o bianco di alcuni dei monumenti più caratteristici delle città italiane nella notte tra il 15 e il 16 settembre. E non solo, perché per la giornata di campionato di domenica 16 settembre le squadre di calcio della serie A scenderanno in campo con lo striscione dell’Aisla, grazie al patrocinio dell’iniziativa deciso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e dell’Associazione Italiana Arbitri, Aia.



• VINI PREGIATI

In tutte le piazze che partecipano all’iniziativa (la lista completa è disponibile sul sito internet dell’associazione), come accennato, sarà inoltre possibile sostenere la ricerca sulla Sla acquistando una bottiglia di vino. E non un vino qualsiasi, perché per l’occasione sono infatti state scelte alcune delle varietà più pregiate di Barbera d’Asti: tra 276 produttori di 169 Comuni delle provincie di Asti e Alessandria sono state infatti selezionate 15 cantine di altissima qualità, che hanno ottenuto una valutazione superiore a 85 su 100. La raccolta fondi, infatti, ha ottenuto il sostegno della Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dell’Unione Industriale della Provincia di Asti e di DMO Piemonte Marketing.

• I PROGETTI FINANZIATI

Sono tante le iniziative che Aisla punta a sostenere con la raccolta fondi di quest’anno. Come l’Operazione Sollievo, un progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di Sla con aiuti concreti, come contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante e di strumenti per l’assistenza, e consulenze psicologiche legali e fiscali. Avviata nel 2013, l’Operazione Sollievo ha già permesso di aiutare 300 famiglie destinando oltre 560.000 euro raccolti grazie alle donazioni della Giornata Nazionale.

O ancora, il progetto “Baobab”, uno studio scientifico che per la prima volta al mondo cercherà di scoprire difficoltà, stati d’animo, paure ed emozioni di bambini e preadolescenti (8-13 anni) con un genitore colpito dalla Sla. L’obbiettivo è quello di individuare soluzioni che possano aiutare le famiglie a seguire la crescita dei figli nel modo migliore pur in una situazione di così grande difficoltà. E il progetto sarà sostenuto anche dalla Fondazione Mediolanum Onlus, che raddoppierà la somma raccolta nelle piazze fino a un massimo di 100.000 euro.

Dal 10 al 30 settembre, inoltre, sarà attivo il numero di Sms solidale 45584, a cui donare 2 euro dal cellulare o 5 euro da rete fissa per sostenere il progetto, già avviato, del primo registro nazionale Sla, finalizzato a raccogliere i dati anagrafici, genetici e clinici delle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica, per una migliore conoscenza della malattia, una più efficace presa in carico dei pazienti, e per accelerare lo sviluppo di nuovi trattamenti di cura.