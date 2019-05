Barbara Palombelli ieri pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato del padre biologico di sua figlia Serena Rutelli.

L’uomo (che è deceduto qualche anno fa) è sempre stato un uomo violento, come scritto dalla Palombelli nel suo libro autobiografico.

“I primi mesi con Serena e Monica sono stati mesi terribili: portare in giro due ragazzine che non hanno il tuo cognome e senza un pezzo di carta che ti autorizzi è un’impresa durissima. E rischiosa: in caso di incidente, di allergia o di una banale infezione, i genitori biologici – all’epoca ancora titolari della patria potestà, incredibilmente non decaduta dopo anni di abbandono e di istituto – avrebbero potuto rivalersi su di noi […] hanno dieci e sette anni, ma non hanno mai festeggiato un compleanno, mai un Natale in famiglia, mai visto il mare, mai un film, mai un ascensore, mai uscite con il buio, mai frequentato un fast food, mai fatto uno sport. […] Al luna park Monica era scoppiata in un pianto disperato solo perché la sorella si era separata da lei per salire sul trenino del lago“.