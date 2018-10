Qualche giorno fa Eleonora Giorgi (dopo aver dato dello zozzone ubriaco a Zucchero) ha svelato che suo figlio Paolo Ciavarro guadagna così poco che è costretto ad arrotondare con un terzo stipendio.

Paolo, come sappiamo, è diviso fra Amici e Forum e poche ore dopo la polemica la redazione di Maria De Filippi ha subito preso le distanze:

“Peccato che ad Amici Paolo non lavori certo in produzione e i suoi lanci per il daytime non sono mai in diretta quindi purtroppo – e ci dispiace dirlo – la signora Giorgi evidentemente non parla di Amici ma di…? “