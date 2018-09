Barbara d’Urso intervistata da Il Messaggero, oltre ad aver parlato del suo possibile futuro in politica, ha anche ricordato le querele fatte a Selvaggia Lucarelli e quella a Pupo.

“Querele? Avrei potuto farlo almeno cinquanta volte, l’ho fatto al massimo dieci. Con Pupo? Con lui ho perso la causa, succede. Ho vinte tutte le altre. Con Selvaggia Lucarelli, per esempio. Di cui non parlo, però”.

Selvaggia non ha perso tempo ed ha risposto alla Santa di Cologno dal suo profilo Twitter. La Lucarelli ha detto che tutte le cause fatte da Carmelita sono state archiviate, a parte una, per cui ci sarà presto un appello.

Rammento a Carmelita che le innumerevoli cause che ha provato a farmi sono state tutte archiviate tranne una per una battuta per cui ci sarà presto l’APPELLO. E al contrario di quello che ha dichiarato non ho dovuto versarle un euro che quindi NON HA MAI DEVOLUTO IN BENEFICENZA. pic.twitter.com/mZ51ofdB2P — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 16 settembre 2018

