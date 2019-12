Barbara d’Urso come ogni anno passerà le vacanze natalizie con figli, fratelli e nipoti e come consuetudine andrà in “ferie” per un paio di settimane.

Il settimanale Tv Sorrisi & Canzoni ha così svelato quando andranno in pausa (e soprattutto quando ripartiranno) i suoi tre programmi attualmente in onda, che diventeranno quattro nel 2020.

Il primo programma a chiudere i battenti sarà Domenica Live che chiuderà domenica 15 dicembre (e tornerà nella medesima fascia oraria da caffeuccio ristretto domenica 13 gennaio). In questo mese molto probabilmente andrà in onda al suo posto Domenica Rewind con il meglio della trasmissione oppure qualche film di serie zeta sul Natale.

Il giorno dopo la chiusura di Domenica Live, Barbara d’Urso saluterà anche i telespettatori di Live Non è la d’Urso che diranno arrivederci alla trasmissione lunedì 16 dicembre. Il programma tornerà in prime time per la terza edizione a gennaio 2020 di mercoledì sera (dato che il lunedì ci sarà il Grande Fratello Vip) e nonostante non sia stato ancora annunciato presumibilmente tornerà mercoledì 16 gennaio.

Venerdì 20 dicembre, invece, Barbara d’Urso saluterà definitivamente il suo pubblico con l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, che tornerà in pompa magna da martedì 7 gennaio.



Barbara d’Urso, nel 2020 anche il Grande Fratello

Sembrerebbe confermato anche il Grande Fratello, che potrebbe però tornare a settembre per lasciar spazio ai primi mesi dell’anno ai reality show Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi.