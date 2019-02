Barbara d’Urso c’ha preso gusto e dopo aver aperto la scorsa domenica un documento choc (che riguardava la denuncia fatta da Francesco Monte ad Eva Henger), anche questa settimana si replicherà ma stavolta pare che l’ex naufraga non c’entri niente.

Chi riguarderà il “documento choc”? Il padre del bambino che Paola Caruso porta in grembo? Un altro figlio random di Maradona? Il nuovo singolo di Manuela Villa? Fra tre giorni lo scopriremo (nel bene o nel male).

Nella scorsa puntata di Domenica Live, nel “documento choc” c’era appunto la denuncia di Monte nei confronti della Henger, che ha così replicato in diretta:

La denuncia è stata fatta per diffamazione per le cose dichiarate da Eva proprio nel salotto di Barbara d’Urso:

“È una denuncia per diffamazione fatta prima che Striscia la notizia lo inchiodasse con l’analisi dei video e nella denuncia ha fatto un riferimento alla produzione che lo difendeva. Era sicuro che non sarebbe uscita mai la verità. Denuncia la mia partecipazione a Domenica live, ma non denuncia invece la mia partecipazione ad altri programmi Mediaset. Ero già stata a Verissimo e nello stesso studio dell’Isola dove avevo raccontato di nuovo la cosa. Per non parlare di Striscia . La diffamazione secondo loro c’è stata solo ed esclusivamente a Domenica live! Ma io lì sono andata solo per difendermi e lo ribadisco: mi avevano insultata in tutti i modi dandomi della bugiarda, e difendermi mi pareva il minimo”.