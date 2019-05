Ieri sera al Grande Fratello quando Barbara d’Urso ha salutato tutti i concorrenti eliminati ha inquadrato anche una poltrona vuota ed in molti si sono accorti dell’assenza di Ivana Icardi.

La sedia vuota in studio sarebbe per Ivana? È in lutto per caso? #GF16

Solo al termine della puntata, però, Barbara d’Urso ha ricordato l’argentina che ha preferito non presentarsi in studio a causa di un malessere psicofisico:

Ecco cosa la Icardi ha scritto su Instagram:

“Come sempre devo uscire e chiarire perché non è stato compreso il mio messaggio. Non sto piangendo per nessuno, ho trascorso alcune settimane di stress solo perché ho lasciato una casa dove ero totalmente isolata ed in un altro mondo e tutto è successo molto velocemente. Non sono tornata con la mia famiglia e non ho avuto il sostegno che forse alcuni dei miei colleghi hanno avuto (che forse può aiutare un po). Ho 23 anni e sto cercando di organizzare la mia vita, dal momento che devo trovare una casa per questa settimana a Milano (che ancora non ho), organizzarmi con tutte le mie valigie, lasciare la casa in cui ho vissuto e migliaia di altre cose. E’ anche il motivo per cui non sono molto attiva sui social”.