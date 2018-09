Barbara d’Urso ha già detto a Il Messaggero di sognare la conduzione di Sanremo e l’ha ribadito agli amici di Tv Blog:

“Il Festival arriverà, se dovrà arrivare, in maniera naturale, magari fra qualche anno e sono certa che non dovrò rinunciare a nulla. Il Grande Fratello? Se si rifarà e credo di si, certo, lo condurrò io.”

La Santa di Cologno Monzese ha parlato anche della sfida con il competitor di Pomeriggio 5, La Vita In Diretta. Nelle prime due settimane della nuova stagione il programma ha più volte perso in termini di ascolti. Come ha giustamente fatto notare Barbara, la cosa non la preoccupa perché lo share di Canale 5 schizza con l’arrivo dei reality e l’inizio dell’autunno.

“Stiamo andando molto bene. Come ogni anno ci hanno chiesto di essere i primi a riaccendere Canale5 e non è mai facile perché buona parte del nostro pubblico, che è più giovane di quello di Rai1, è ancora in vacanza, le scuole non sono ancora iniziate e gli altri programmi di Canale5 non sono ancora in onda. Aggiungiamo anche il fatto che noi siamo stati fermi tre mesi mentre il pomeriggio di Rai1 è sempre stato acceso fidelizzando i suoi telespettatori. Ma come avete visto il pubblico man mano che rientra sceglie Pomeriggio 5 e quindi gli ascolti ci premiano come sempre.”

Carmelita ha anche confessato che abbandonerebbe la tv solo ed esclusivamente per i suoi figli.

“Per chi o cosa mollerei tutto? Solo per i miei figli.”

Fonte: Tv Blog