Barbara d’Urso inarrestabile, oltre Pomeriggio 5, Domenica Live e il Grande Fratello, la Santa di Cologno Monzese ha in progetto di fare altre cose.

Carmelita in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha rivelato di aver sentito Matteo Renzi (per il programma che l’ex Presidente del Consiglio sta registrando) e subito dopo ha svelato che non esclude la sua entrata in politica. Barbarella non ha voluto svelare con quale partito potrebbe candidarsi, ha invece detto che prima della politica vorrebbe condurre Sanremo.

“Mi sento così giovane e aperta alle novità che non mi sento di escluderlo. Perché no? Con chi e come quando sarà, si saprà. Prima però vorrei condurre Sanremo.”

Cara Carmelita, con chi entrare? No, se proprio devi prendere questa strada devi fare la cose in grande, magari con un nuovo partito.



Barbara D’Urso potrebbe scendere in politica. Finalmente vedremo la luce… — Scemifreddi (@Scemifreddi) 15 settembre 2018

Ci mancava!!!! Ora siamo apposto!!!

😂😂🤣😂🤣🤣😂😂😂🤦‍♀️🤦‍♀️

( Nani e ballerine) Barbara D’Urso: “Renzi mi ha mandato foto del suo documentario, ce la sta mettendo tutta. Io in politica? Perché no” – Il Fatto Quotidiano https://t.co/5UJHqygxpv — Gɪᴏ⭐🇮🇹⭐ (@GioChirilly) 14 settembre 2018

Barbara D’Urso potrebbe scendere in politica. Ancora non è chiaro se tra i nani o le ballerine.#barbaradurso #Pomeriggio5 #durso #pd #fi — gianni macheda (@giannimacheda) 15 settembre 2018

Fonte: Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero