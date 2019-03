In una recente intervista concessa a Rolling Stone, Barbara d’Urso ha parlato del suo nuovo programma, Live Non è la d’Urso.

La Santa di Cologno Monzese ha svelato quali sono gli ospiti che vorrebbe nel suo show. Prima tra tutte la Kween, Maria de Filippi, ma anche Fedez, Chiara Ferragni e Silvia Toffanin.

“Chi mi piacerebbe avere come ospite? Maria De Filippi, ma non si farebbe mai intervistare. Vorrei avere anche Silvia Toffanin, poi Fedez e la Ferragni, che mi incuriosiscono molto come fenomeno. Anche se Fedez in passato mi ha attaccato.”