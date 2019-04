Barbara d’Urso ieri sera durante le prove della quarta puntata del Grande Fratello è andata nell’acquario (il famoso labirinto che circonda la casa e che permette ai cameraman di spiare i concorrenti dagli specchi) e con il proprio smartphone ha immortalato i ragazzi (..e ben due nuovi concorrenti sbucati sotto la camicetta di Mila Suarez a quanto pare).

In diretta su Instagram sul profilo della d’Urso c’è finito anche Gennaro che per un momento ha guardato Barbara dritta nella videocamera dello smartphone facendo sussultare la conduttrice: “Sembra stia guardando me, invece si guarda allo specchio!“.

Invece in quel preciso momento Gennaro stava proprio guardando Barbara d’Urso, dato che si era accorto della sua presenza a causa della luce del flash, come confessato poche ore dopo a Gaetano: “Stavo pensieroso allo specchio e vedo dall’altra parte una mano con lo smalto rosso che si avvicinava allo specchio, io la vedo ma ho fatto finta di non vedere perché ho detto vabbuò sarà qualcuno. Teneva l’iPhone in mano e mi stava facendo le fotografie! Ho visto il riflesso ed ho visto che mi stava scattando delle foto“.

Chissà se domani sera Barbara d’Urso dirà a Gennaro che quella mano con lo smalto rosso era proprio la sua.