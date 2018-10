Barbara d’Urso si sente tradita da Mara Venier? La conduttrice di Pomeriggio 5 non ha proferito parola sull’argomento, ma è stato Riccardo Signoretti sul suo settimanale, Nuovo, a riportare le dichiarazioni abbastanza pesanti di una sua fonte, che accusa Zia Mara di aver copiato la Santa di Cologno Monzese.

Sarà vero? O sarà solo gossip?



Stando a quanto si legge su Libero e Ultime Notizie Flash, la fonte di queste parole sarebbe autorevole, pare infatti che sia stato un autore a parlare con il settimanale di Riccardo Signoretti.

“La concorrenza? Amore, Barbara è una bomba, una macchina da guerra! Che vuoi fare? Faremo quello che possiamo. Non esiste contraltare, ognuno fa il suo e peraltro io e Barbara siamo amiche, c’è una reciproca stima profonda. Ci siamo chiamate l’altro giorno, lei stava sul set della Dottoressa Giò e io le ho detto: ‘Guarda, noi rimaniamo noi. Ci conosciamo da tutta la vita anche se qualcuno ora ci metterà l’una contro l’altra, però è il gioco e ci sta’. L’importante è che ognuno faccia il proprio lavoro. Lei è fortissima, è inutile negarlo, per cui mi farà un mazzo tanto, però io cercherà di fare il mio.

Rivalità? L’altra sera ero a cena con Barbara e ridevamo di questo. Lei è fortissima. E non per essere presuntuosa, ma me lo dice sempre: da quando sei andata via tu il pomeriggio ho cominciato a stravincere. Conosco il suo valore e sono anche sicura che vincerà lei, ma non faccio questa Domenica In per superare Barbara. Siamo troppo legate e troppo intelligenti per cadere in questa trappola”.