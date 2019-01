In passato Eva 3000 e altri siti parlarono di “guerra tra Barbara d’Urso e Tina Cipollari“, ma a quanto pare non c’era niente di vero. Ieri infatti la nostra Santa da Cologno Monzese ha messo a tacere questi rumor durante una conversazione con Chicco Nalli.

La conduttrice di Pomeriggio 5 e l’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne stavano parlando delle presunte dichiarazioni piccanti che Antonio Zequila avrebbe fatto lo scorso agosto su Tina. Barbara prima di concludere ha voluto sottolineare il suo amore per la vamp.

“Sapete che Chicco è l’ex marito della nostra amatissima Tina Cipollari. Sapete che siamo tutti pazzi di Tina Cipollari. Io non la nomino mai perché la amo troppo. Ogni volta che parlo di lei mi vengono gli occhi a cuore. Davvero. […] Chicco fai bene a volerle sempre bene, perché anche se è la tua ex, devi rispettarla visto che resta la madre dei tuoi figli.”

Visto che Carmelita in passato ha confessato che vorrebbe fare una d’Urso intervista alla Cipollari, adesso speriamo che la regina delle opinioniste accetti.

Tina e Barbara nello stesso programma…



Barbara e Tina a parte, vogliamo parlare di Chicco e di quanto sia diventato un DILF di prima categoria?

PH: Pomeriggio5