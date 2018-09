Barbara d’Urso ha perso la prima sfida domenicale con la sua amica Mara Venier, ma per la seconda puntata di Domenica Live ha deciso di alzare l’asticella e di passare dall’ospitata della sorella di Loredana Lecciso a quella di Meghan Markle.

Come annunciato dalla Santa di Cologno Monzese ad inizio puntata di Pomeriggio Cinque, è riuscita a chiudere il contratto con un “grande ospite internazionale” che risponde al nome, come rivelato da Pasqui su Twitter, di Samantha Markle.

Samantha Markle, che da tempo sputa veleno sulla sorella Meghan e sul suo matrimonio con il Principe Harry, arriverà dalla d’Urso dopo aver perso la trattativa con il Celebrity Big Brother UK, che l’aveva contattata per partecipare.

Ecco alcune sue ultime dichiarazioni in merito a Meghan:

«Che ne dici di rendere omaggio al tuo stesso padre? […] Se nostro padre muore, ti riterrò responsabile Meghan […] Sono felice di vedere che hai così tanto tempo per andartene in giro a rendere omaggio agli altri, mentre ignori il tuo stesso padre, quanto puoi essere fredda guardandoti allo specchio? […] Mio padre non è fonte di imbarazzo perché ama sua figlia. Sono i Reali ad essere un imbarazzo, perché sono così freddi. Vi dovreste vergognare di voi stessi».