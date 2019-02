Nelle ultime 48 ore credo di aver ricevuto almeno 100 messaggi privati delle mie B!tches che mi facevano notare un presunto insulto ricevuto da Barbara d’Urso durante una sua diretta: “Par a sor ra a fes”.

Io così…



La nostra Santa di Cologno (proprio come me) non ha capito il commento scritto da un certo Genny: “Genny… par’a sor’a fes? Ma cos’è? Napoletano o spagnolo?“.

Alcuni lettori però mi hanno spiegato il significato di questa frase, dicendomi che è un insulto scherzoso, ma comunque volgare e pare che voglia dire: “Sembri la sorella della fi**“.



Ieri il dj Gianni Simioli ha intervistato l’autore del commento, che ha dichiarato:

«Sono napoletano, ma vivo a Bologna dove lavoro come operatore socio sanitario – ha raccontato Genny –. Ieri sono tornato a casa e mi è arrivata la notifiche che la D’Urso era in diretta su Instagram. Sono andato a vedere e aveva quegli occhiali abbassati sul naso, il viso un po’ così… Perciò, mentre tutti le mandavano cuori e complimenti, a me è uscita quella cosa. Non volevo offenderla, a Napoli si dice così quando una persona sta un po’ strana, curiosa. Mi dispiace di averlo scritto male, ma sono sicuro che lei ha fatto finta di non capire, intelligente com’è. Sono contento di aver fatto divertire tanta gente, oggi si ride poco».

Ma a vincere tutto è stata proprio Barbarella, che poco fa ha mandato un messaggio in codice agli amici di Twitter:

#amiciditwitter .. devo imparare lo spagnolo!!!😂😂😂capisc’a me!!!!🤣🤣🤣🤣🤣 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) 27 febbraio 2019

ragazzi il video di barbara che non sa pronunciare “par a sor ra fess” mi fa piangere — monty (@iagomvntenegro) 27 febbraio 2019