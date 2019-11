Barbara d’Urso e Massimo Giletti un tempo erano grandi amici, ora però le cose sembrerebbero essere cambiate.

Da un paio di settimane a questa parte, infatti, Giletti non perde occasione di lanciare frecciatine alla d’Urso in diretta da Non è l’Arena, programma che scimmiotta sempre di più nei contenuti Live Non è la d’Urso.

Ora però – secondo quanto riportato da Dagospia – Barbara d’Urso sembrerebbe essere intenzionata a querelare Massimo Giletti dopo un servizio trasmesso ieri sera da La7 su Tony Colombo e Tina Rispoli.

FLASH! BARBARA D’URSO E’ IN RIUNIONE CON I SUOI AVVOCATI PER DECIDERE SE QUERELARE GILETTI, DOPO CHE IERI SERA A ”NON E’ L’ARENA” E’ ANDATO IN ONDA UN ALTRO SPECIALONE SU TINA & TONY E SU COME MEDIASET HA TRASFORMATO IN DUE STAR NAZIONAL-POPOLARI UNA COPPIA TROPPO VICINA ALLA CRIMINALITA’ NAPOLETANA

Sarà vero?

La scorsa settimana – intervistato da Il Fatto Quotidiano – Massimo Giletti commentò così il caso ‘Colombo-Rispoli’ andato in onda a Live Non è la d’Urso.