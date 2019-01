Barbara d’Urso ad aprile tornerà con la sedicesima edizione del Grande Fratello, ma un paio di mesi prima, a febbraio, debutterà in prima serata con un talk esclusivo, il cosiddetto “Domenica Live In Prime Time“.

Ovviamente il giorno a lei predestinato sarà quello del mercoledì sera, motivo per cui il nome sarà cambiato: secondo quanto letto online, infatti, i nomi tirati in ballo potrebbero essere gli egoriferiti Live – Non è la d’Urso o più semplicemente Non è la d’Urso.

Secondo quanto scritto da Blog Tv Italiana lo show di Barbara d’Urso debutterà mercoledì 20 febbraio nello studio che è attualmente usato da Mai Dire Talk, mentre secondo quanto anticipato da SuperGuidaTv, sembrerebbe che il programma sia composto da 18 puntate seguendo così le vicissitudini sia de L’Isola dei Famosi, sia del Grande Fratello.

Intervistata da Leggo, la d’Urso è però rimasta sul vago:

«Il programma lo sto ancora scrivendo. È una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Stiamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Partiamo a metà febbraio. Io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello ho fatto tutto quindici giorni prima».

Nel dubbio fra macchine della verità, talk sui reality ed interviste agli eliminati, fra Isola dei Famosi e Grande Fratello, Barbara d’Urso ha materiale a sufficienza per fare un buon programma.