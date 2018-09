Fedez è stato perdonato da Barbara d’Urso: il ramoscello d’ulivo in segno di pace glielo ha lanciato oggi quando ha parlato del matrimonio dei Ferragnez citando tutti loro e facendo pure complimenti come “belli come il sole”, “elegante” e “bellissimi”.

Barbara ha così messo a tacere i due anni di frecciatine (sia ricevute, che mandate) semplicemente parlando bene di loro e non snobbandoli, come invece fa con gli avvenimenti gossippari di chi le sta sulle scatole.

Barbara ha perdonato Fedez

Nel 2015 Barbara d’Urso dichiarò al settimanale Chi:

“Voglio ringraziarlo, è da un po’ di anni che un cantante non mi dedicava una canzone! Ha detto a Chi di aver saputo che me la sono presa. Mi spiace deluderlo, ma non è così, mi ha divertita. Forse pensa che il suo rap, per essere veramente dissacrante, debba dare fastidio e far arrabbiare. Con me purtroppo, ha sbagliato bersaglio.

A me non piace il populismo esattamente come non piace a lui. Populismo, però, è anche dire, come recita la sua canzone, che io parlo dei poveri che non riescono a pagare le bollette a fine mese, ma nel mio studio ci sono 400 luci accese. Perché i suoi concerti, nei quali canta contro le ingiustizie sociali, li fa a lume di candela?

Vede, io non ho pregiudizi, nonostante legga articoli polemici su Fedez e i ‘no Expo’ che devastano Milano o su Fedez e presunte risse nei locali più glamour di Milano, perché vedo in lui il giovane che porta avanti le proprie idee attraverso la contestazione. Spero che dimostri anche lui di non avere pregiudizi.”