Intervistata da Gaspare Baglio per Rolling Stone, Barbara d’Urso ha parlato di Mara Venier. La Santa di Cologno Monzese ha ribadito di non aver mai litigato con la sua collega.

“Se ho fatto pace con Mara Venier? Io non ho litigato con nessuno. Penso sia una perdita di tempo e di energie. Avevo litigato con Corona, quello sì.”

Il giornalista le ha anche chiesto di commentare chi sul web parla degli ascolti dei suoi programmi, definendoli falsati e non veritieri. Carmelita in questo caso ha riportato i dati dello share di Live Non è la d’Urso ed ha ribadito che l’obiettivo di Mediaset è fissato al 12%.

“Ma chi lo dice? La prima puntata ha fatto il 17% e la seconda il 14%. Questi sono i dati Auditel ufficiali. Ho come obiettivo di rete il 12% e, visti i risultati, siamo super felici, considerato che è una trasmissione totalmente nuova, fatta di talk e prodotta da una testata giornalistica. Quanto fa Fazio?”

Anche ieri grande successo per #NoneLadUrso che ha ottenuto 2.3 mln e il 14% di share. Picchi del 25% in seconda serata. pic.twitter.com/h2BX5xUkcq — Alberto Breani (@albertobreani) 21 marzo 2019

Le dichiarazioni dello scorso gennaio di Barbara su Mara.

“Non ho litigato con nessuno. Io sono in pace con tutti. L’atteggiamento di suo marito Nicola Carraro? È normale che un marito supporti la moglie. Io, da quando ero piccola, quando sono rimasta senza mamma, ho imparato che mi devo bastare da sola. Non necessito di qualcuno che mi supporti, nel bene e nel male. Per quanto mi riguarda va benissimo. Io non ho guerre né inimicizie. Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani.”

