Barbara d’Urso, intervistata dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, ha parlato della sua amicizia con Mara Venier e della presunta rivalità che ci sarebbe fra lei e Federica Panicucci, citando anche altre colleghe Mediaset come Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

In merito allo scontro fra Domenica In e Domenica Live che le ha viste una contro l’altra, la d’Urso ha fatto luce sul suo rapporto con la Venier specificando di essere in pace con tutti e di non aver litigato con nessuno.

“Non ho litigato con nessuno. Io sono in pace con tutti. L’atteggiamento di suo marito Nicola Carraro? È normale che un marito supporti la moglie. Io, da quando ero piccola, quando sono rimasta senza mamma, ho imparato che mi devo bastare da sola. Non necessito di qualcuno che mi supporti, nel bene e nel male”.

Riccardo Signoretti le ha chiesto anche di Federica Panicucci e del presunto riavvicinamento documentato da Panorama:

“Ma chi inventa queste cose? Federica sta facendo un ottimo lavoro: sta andando molto bene. Io sono amica di poche persone, ma non sono assolutamente in contrasto con Federica Panicucci. Con Maria De Filippi non c’è alcun tipo di problema, abbiamo un ottimo rapporto, come anche con Silvia Toffanin. Con le persone che stimo ho sempre ottimi rapporti”.

Barbara in pace sia con Mara che con Federica, queste sì che sono delle rivelazioni choc.