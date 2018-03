Lo scorso ottobre in diretta a Domenica Live, Carolyn Smith ha invitato Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte.

Oggi Santa Barbara da Cologno Monzese ha rivelato che Mediaset ha dato il via libera e quindi probabilmente la vedremo nel programma di Milly.

“È la verità che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione… Vedremo.”

La Santa ha anche parlato della presunta lite con Silvia Toffanin, bollando la cosa come una bufala:

“È una mega bugia. Io e Silvia ci sentiamo anche fuori dalla tv, è una ragazza splendida e una bravissima conduttrice, quando leggiamo queste cose ci ridiamo su.”