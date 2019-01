Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni Barbara d’Urso ha parlato dei suoi nuovi impegni, dalla versione serale di Domenica Live a La Dottoressa Giò (che parte il 13 gennaio).

“Domenica Live è stato promosso in prima serata: partirà a metà febbraio e sarà un’evoluzione della trasmissione del pomeriggio che comunque dal 13 gennaio tornerà in onda ma seguirà gli stessi orari di Pomeriggio Cinque, cioè dalle 17.20, per permetterci di lavorare anche sugli altri fronti. Mediaset avrebbe voluto mantenere anche le cinque ore di diretta della domenica pomeriggio ma sarebbe stato per me impraticabile

Poi torna La Dottoressa Giò. Ho sempre creduto nel ritorno della dottoressa Giò, Mediaset mi ripeteva che non avevo il tempo di girarla. La scorsa estate ho rinunciato alle vacanze per stare sul set: è stata una grande emozione. La protagonista della serie – spiega Barbara d’Urso – ha lottato per avere giustizia. Ma ora la ritroverete piena di energie, come mi sento io, nel 2019 sarò in tv con 5 programmi. Mia sorella nel cast? Sì, fa una partecipazione, è una attrice bravissima, ha lavorato in tante fiction e teatro”.