La settimana scorsa in un’intervista concessa al settimanale Nuovo, Barbara d’Urso ha dichiarato di non aver mai litigato con Mara Venier.

“Non ho litigato con nessuno. Io sono in pace con tutti. L’atteggiamento di suo marito Nicola Carraro? È normale che un marito supporti la moglie. Io, da quando ero piccola, quando sono rimasta senza mamma, ho imparato che mi devo bastare da sola. Non necessito di qualcuno che mi supporti, nel bene e nel male”.

Oggi la Santa di Cologno su Leggo è tornata a smentire qualsiasi guerra con la collega di Domenica In: “Per quanto mi riguarda va benissimo. Io non ho guerre né inimicizie. Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani.”

Quando il giornalista le chiede come reagirebbe se le offrissero di condurre Domenica In, Carmelita risponde: “Io a Domenica In? A Mediaset non mi farebbero mai andare in Rai. Mi tengono incatenata. Sono felicemente incatenata. Mi scateneranno prima o poi per un Festival di Sanremo, perché mi dovranno scatenare”.

La d’Urso ha anche rivelato chi sono i suoi conduttori Rai preferiti: “Bianca Berlinguer, la stimo molto e so che anche lei mi stima. Mi piace molto Carlo Conti e mi piaceva molto Fabrizio Frizzi”.

Barbara ha concluso l’intervista assicurando di non essere gelosa del successo di Maria De Filippi e rivelando un dettaglio del loro rapporto: “Ma che scherziamo! Io e Maria siamo felici dei nostri ascolti. Ci telefoniamo, ci scriviamo, ci complimentiamo a vicenda”.

Kween Mary e la Santa che si telefonano…