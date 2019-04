Barbara d’Urso questo giorno di Pasqua è stato un fiume in piena e fra le pagine di AGI.it ha parlato dello scontro di martedì sera, quando il suo Grande Fratello andrà in onda in contemporanea a The Voice Of Italy di Simona Ventura.

“Sono contenta di andare in onda martedì, ma non per lo scontro con la Ventura, ognuno fa il proprio lavoro. Anche se mi ricordo che nel 2004 il mio Grande Fratello battè la terza serata del Festival di Sanremo condotto da lei. Questa volta magari vincerà The Voice e saremo uno pari. Al momento con le mie colleghe non sono in guerra con nessuna ma non ho neanche rapporti con nessuna, perché con tutte le mie trasmissioni non ne ho proprio il tempo. Ho molta stima di Maria De Filippi, e con lei ci sentiamo per telefono, ci scriviamo, come con Silvia Toffanin”.

Amata e odiata, Barbara d’Urso divide l’opinione pubblica e la rete. Il motivo, secondo lei, sarebbe da attribuirsi alla sua forte personalità.

“Gli odiatori esistono, attratti soprattutto da quelli come me che hanno una personalità forte, e non si scagliano solo verso chi lavora in tv. Comunque va bene così, perché sarebbe noioso piacere a tutti”.

In merito invece a chi l’aveva criticata per essersi presentata con le piume al Grande Fratello il giorno stesso dell’incendio di Notre Dame, risponde: