Questa sera Barbara d’Urso debutterà su Canale Cinque con il nuovo show Live – Non è la d’Urso e durante la conferenza stampa con il web ha parlato anche degli ascolti.

“Live – Non è la d’Urso non è un format conosciuto e di successo come L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello o Uomini e Donne, non è un varietà dove si ballerà e si canterà e non è un reality show, è un programma nuovo che abbiamo scritto io ed Ivan (Roncalli, ndr) come due pazzi durante la notte, spero vi piaccia. Non abbiamo ancora deciso gli ospiti della seconda puntata che decideremo dopo aver visto gli ascolti giovedì mattina. Non sappiamo neanche quanto dura. Non ho potuto neanche fare i biglietti dell’aereo per le vacanze e non solo perché ho paura di volare, ma perché non so niente ancora niente”.