Barbara d’Urso nella puntata di ieri sera di Live – Non è la d’Urso ha “mostrato” in esclusiva televisiva le foto di un presunto Mark Caltagirone, compagno di Pamela Prati. “Mostrato” fra virgolette, ovviamente, perché lo scatto è stato mandato in onda solo in versione censurata per rispettare la privacy del fantomatico uomo che si spacciava per l’imprenditore.

Qui è nella sua posa migliore pic.twitter.com/hzl9etDhcn — Mattia Cianfroni (@mattiacianfroni) 17 aprile 2019

La foto in questione era stata inviata alla redazione di Barbara d’Urso da Dagospia, che aveva pubblicato in esclusiva web la notizia. Notizia che però si è rivelata essere falsa, dato che l’uomo che si è spacciato per Mark Caltagirone in realtà aveva rubato le foto ad un noto avvocato cagliaritano che – dopo essersene accorto – ha contattato la redazione del portale per chiedere una rettifica.

Le foto di “Mark Caltagirone” sono state rubate ad un noto avvocato, che trash 😂😂😂 #noneladurso (via | @dagospia) pic.twitter.com/VB3jsAEaVO — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 17 aprile 2019

Io sono Daniele Cortis e sono il soggetto di cui avete pubblicato le fotografie quale papabile nuovo marito della sig.ra Pamela Prati.

Ciò è assolutamente falso.

Ho appreso tale assurdità per il tramite delle numerose telefonate che mi sono pervenute da parte di conoscenti che mi avvisavano e mi chiedevano lumi al riguardo.

o sono un avvocato cagliaritano che ha una propria famiglia e non ha mai conosciuto la sig.ra Pamela Prati.

Trattandosi di un abuso, Vi invito a provvedere all’immediata rimozione delle mie fotografie dal Vostro sito e contestualmente scusarVi e spiegare che si è trattato di un errore o di uno scherzo di cattivo gusto.

Del pari, Vi invito a formulare una proposta di risarcimento del danno per tutti i disagi che tale illegittima condotta mi sta creando.

Sto comunque provvedendo a sporgere regolare denuncia presos la polizia postale e preannuncio che agirò in ogni sede per vedere tutelati i miei diritti ed i miei interessi davanti ad ogni competente sede.

Resto a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento anche al numero di cellulare.

Al momento Mark Caltagirone, come confessato dalla manager di Pamela Prati, si trova in Libia, paese dove si sta svolgendo una GUERRA CIVILE.

