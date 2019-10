Visualizza questo post su Instagram

PARTE 2 SGOOOOOOPPPP @BARBARACARMELITADIURTO In questo momento preciso non sono niente. Sono come il ciuffo di Malgioglio nella fase della decolorazione. Quella che precede la tanto famosa tinta bianco virginale. Ecco il fulcro, anzi il CUORE, del documento ritirato in cui mi viene comunicato la ragione per cui io sono stato indagato. E come me anche la persona che ha creato e gestito quel profilo : “Indagati per il seguente reato: reato p. e p. dagli artt. 110, 612 bis 2° comma c.p. perché, in concorso tra loro, con condotte reiterate, ed in special modo mediante la creazione di profili social-Instagram a lei apparentemente riferibili, molestavano e minacciavano Maria Carmela D’Urso, in modo da cagionare nella medesima un perdurante e grave stato d’ansia e di paura. In Milano, dal febbraio 2018 al 13 marzo 2019. Fatto aggravato perché commesso mediante strumenti informatici e telematici. ” Vi devo confessare che stasera prevale nettamente l’orgasmo mentale del giornalista che ha dato per primo la notizia rispetto alla incazzatura dell’uomo che, bene o male che vada sta vicenda, dovrà costringere il proprio tempo, che tra i doni della vita e’più prezioso, a essere occupato tra avvocati e aule di Tribunali. A proposito, il mio è un avvocato di quelli super strong : il mitologico Matteo Uslenghi, che peraltro e’ un mio amico vero. Ed essendo pure un avvocato di quelli con le contropalle sono certo che non mi farà condividere ad Opera la cella con Furbizio Corona. Ah, per fortuna avendo un regolare contratto di lavoro potro’ accendere un prestito con una delle Finanziarie ultra pop che abbiamo qui a Viake Monza per spese che non avevo previsto . Come finirà questa “ficZion”? AH, SAPERLO.. 😂❤️