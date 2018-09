Barbara d’Urso durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque ha lanciato in maniera sottile una sfida agli autori del Grande Fratello Vip, portando alla luce un messaggio poco carino di Eleonora Giorgi nei confronti di Serena Grandi, già visto su questo blog.

“Giovanni – il riferimento è a Ciacci, il ballerino della Grandi – ma perché Serena non dimagrisce un po’? Dalle la tua dieta e un po’ della tua disciplina!“

Barbara d’Urso, la chicca data agli autori del GF Vip

Il messaggio è stato letto in diretta nel salotto di Pomeriggio Cinque e la d’Urso a tal proposito lo ha indirizzato agli autori del GF Vip:

“Andrea Palazzo e tutti i miei amati autori del Grande Fratello Vip, vi butto lì una chicca: perché c’è una polemica che forse voi non sapete fra Eleonora Giorgi e Serena Grandi!”.

pic.twitter.com/rOjJ9oHt0U

— BitchyX.it (@BITCHYXit) 25 settembre 2018

Edoardo Ercole, ospite in studio per commentare la situazione, ha svelato che Eleonora e sua mamma Serena non hanno ancora avuto modo di chiarirsi e considerando che la Grandi, proprio ieri su Twitter, ha svelato il desiderio di tornare nella casa del Grande Fratello Vip, il confronto-scontro fra le due è già annunciato.

Serena Grandi, dopo Corinne Clery, riuscirà a far pace anche con Eleonora Giorgi?