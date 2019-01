Barbara d’Urso nella puntata odierna di Domenica Live ci ha regalato una durso-intervista-cuore-a-cuore con la sorella Eleonora d’Urso, attrice che è attualmente nel cast de La Dottoressa Giò.

Barbara ed Eleonora sono figlie dello stesso padre, Rodolfo d’Urso, che le ha concepite con due donne diverse: Vera (la prima moglie scomparsa per una malattia quando Barbara aveva solo 11 anni) e Wanda, la seconda moglie.

Le sorelle d’Urso per un anno hanno smesso di parlarsi, per poi chiarirsi:

“Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in se stessa e si è allontanata da me – ha dichiarato Barbara d’Urso al settimanale DiPiù – Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai. Eleonora è bravissima a recitare. Lei ha fatto un percorso teatrale. Tanto che ha addirittura a Genova, la città in cui vive, un teatro tutto suo. Comunque da giovane ha recitato anche lei in alcune fiction e ha partecipato al programma Camera Café. Quindi, mentre stavamo facendo i casting per scegliere quale attrice avrebbe interpretato il suo personaggio, ho pensato: ‘Perché non Eleonora, mia sorella?’. Non ero sicura che accettasse. Infatti all’inizio è stata un po’ titubante. Poi, però, mi ha detto di sì”.