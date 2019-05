Questa sera tornerà l’ottavo appuntamento di Live – Non è la d’Urso e Barbara d’Urso, come rivelato dalle anticipazioni diramate da Mediaset, sta già programmando il talk d’apertura che tratterà il matrimonio di Pamela Prati che si sarebbe dovuto tenere questa mattina a Prato.

Ovviamente come già sappiamo le nozze sono state annullate nonostante oggi Pamela Prati abbia fatto sapere ai suoi followers di Instagram di essere in compagnia di Mark Caltagirone.

A «Live» le immagini esclusive delle location che avrebbero dovuto ospitare la cerimonia e nuove testimonianze sul presunto sposo. Il programma, inoltre, ha sottoposto a perizia fonica la telefonata che Marco Caltagirone ha fatto in diretta nella scorsa puntata.

Le immagini in realtà, come abbiamo potuto vedere, sono già state pubblicate dal settimanale Chi che ha anche intervistato la varie attività pratesi che avrebbero dovuto prender parte al matrimonio dell’anno.

Oltre il capitolo Pamela Prati e Mark Caltagirone, Barbara d’Urso parlerà anche di chirurgia estetica con ospite Sophia Vegas (che si è tolta delle costole per avere il girovita più stretto al mondo) ed ospiterà Marco Baldini e Cicciolina che si sottoporranno al giudizio delle sfere.

Insomma, quando Carmelita su Instagram scrive fra gli hashtgat di Live Non è la d’Urso “minima spesa massima resa” sembrerebbe avere proprio ragione.

Marco Baldini e Ilona Staller come ospiti di punta di un programma in prima serata su Canale 5?



Per la prima volta Marco Caltagirone, presunto futuro sposo di Pamela Prati, ha parlato in diretta tv a Live #noneladurso https://t.co/XWxXabOMDD — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 4 maggio 2019