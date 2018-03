Questa mattina Barbara d’Urso si è sicuramente svegliata così:

Dopo aver denunciato per diffamazione Selvaggia Lucarelli (ed aver vinto in primo appello), oggi un’altra donna è stata dichiarata colpevole dal Tribunale di Monza con la medesima accusa: sto parlando di Barbara Guerra.

Ex showgirl, ex valletta, ex concorrente de La Fattoria, Barbara Guerra è stata condannata a sei mesi di reclusione per diffamazione aggravata nei confronti della Santa da Cologno Monzese.

La Guerra dovrà risarcire anche i danni morali e pagare le spese processuali.

A far scattare la denuncia è stato un post pubblicato su Facebook nel lontano 2013 quando la Guerra offese la conduttrice dopo aver visto un servizio che la riguardava a Domenica Live.

A 5 di distanza dai fatti, come si legge nel comunicato diramato dallo staff della d’Urso: “Nel corso del processo, è stata riconosciuta la valenza lesiva e assolutamente ingiustificata di quegli attacchi“.

Mai mettersi contro Carmelita.