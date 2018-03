Barbara d’Urso e il mistero di Instagram: la risposta che (nonostante bramiamo) non avremo mai.

Oggi ha fatto notizia il fatto che Santa Barbara da Cologno Monzese avesse seguito la sua amica (ma pur sempre competitor) Cristina Parodi. Un follow non passato inosservato, in quanto la d’Urso non seguiva nessuno, ad eccezione di Oprah Winfrey.

A distanza di un paio d’ore da questo articolo, però, Carmelita ha tolto il “segui” alla Parodi lasciando solo quello alla Winfrey.

Cosa è successo in queste ore?

Che Barbara d’Urso abbia seguito per sbaglio Cristina Parodi? O che sia stato il suo social media manager che le gestisce il profilo ad aver combinato il danno?

Nel dubbio, quattro anni fa il profilo Twitter della d’Urso seguì il profilo della Lucarelli e la blogger, che nutriva una forte antipatia per la conduttrice, lo fece subito notare: