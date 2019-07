Lo scorso maggio Emnauele Trimarchi ha lanciato gravi accuse contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha anche dichiarato che le due donne sono state la causa della rottura tra lui e Anna Munafò.

“Eliana e Pamela ci hanno fatto lasciare. Mi hanno fatto leggere alcune conversazioni, via Facebook, tra Anna e Danny Coppi, cugino di Simone Coppi, magistrato, nonché marito di Eliana. Ovviamente non esistevano né Danny, né Simone. Ma io quando ho letto le chat tra Anna e Danny ci sono cascato. Credevo anche a Simone Coppi: era un magistrato dell’antimafia che mi minacciava se non facevo quello che dicevano Eliana e Pamela. Ho tutte le chat. Mi diceva che ero seguito e intercettato. In un anno ho perso 12 chili e ho anche pensato al suicidio. E intanto Eliana mi ripeteva: “Anna sente Danny, il cugino di mio marito”. Mi mostrava le conversazioni e rideva. Perché non sono fuggito? Avevo paura di Pamela e non mi faccia aggiungere altro.”