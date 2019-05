Il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone è diventato a tutti gli effetti un fenomeno di costume e dopo esser stato citato da Michelle Hunziker e J-Ax a Verissimo intenti a promuovere il loro nuovo show All Together Now al grido di “siamo una coppia artistica, almeno noi esistiamo“, ieri sera c’hanno pensato Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso a creare uno sketch inedito.

Cristiano Malgioglio, entrato in studio al Grande Fratello con un vestito da sposa, ha preso in giro il matrimonio della Prati:

“Io sono finalmente molto felice perché mi sono sposato a Caltagirone! Vuoi vedere la foto dello sposo? Ecco vieni qua, guarda”

A questo punto, Malgioglio, nascondendosi dalle telecamere, ha imitato la scena di Pamela Prati e Silvia Toffanin a Verissimo, quando la showgirl le ha mostrato la presunta foto dello sposo alla conduttrice, mostrando a Barbara D’Urso un’immagine bianca, delle partecipazioni vuote ed anche dei confetti a forma di mozzarella di bufala, alludendo proprio alla bufala raccontata.

“Ma non c’è niente in questa foto!” / “Appunto!”

Barbara d’Urso ha poi colto l’occasione di ricordare l’appuntamento infrasettimanale con Live – Non è la d’Urso, dove tratterà nuovamente il caso Prati-Caltagirone.

Preparo i popcorn.

Sto ancora pensando a Barbara d’Urso che ad inizio puntata del #GF16 ci ha detto che mercoledì a #noneladurso parlerà di Pamela Prati 😍😍 — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 13 maggio 2019