Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso, Dolceamaro: il video del nuovo singolo della coppia più trash della televisione.

Barbara D’Urso è pronta a conquistare le radio italiane! Il volto simbolo di Canale 5, conduttrice tra l’altro del Grande Fratello 16, ha lanciato quella che lei stessa definisce la hit dell’estate. S’intitola Dolceamaro e vanta la collaborazione di uno che di musica se ne intende: il suo amico Cristiano Malgioglio.

I due hanno lavorato a questo progetto per mesi e hanno reso possibile il tutto registrando il brano a Cuba. Ecco tutti i dettagli su quello che si propone come un tormentone destinato a rendere la nostra estate indimenticabile!

Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso, Dolceamaro: il video

La canzone non è altro che il rifacimento di una vecchia canzone lanciata dall’allora giovanissima Barbarella, nei primi anni Ottanta. Un flop clamoroso, inutile negarlo.

Oggi però la D’Urso ci riprova, lanciandola insieme a Malgioglio. Degli anni Ottanta il brano mantiene intatto lo spirito affettato e infantile, anche se in questa nuova versione le sonorità sono più moderne, quasi techno, con tanta elettronica a rendere il pezzo ballabilissimo nelle discoteche di tutta l’Italia.

Nel video la D’Urso non si mostra, mentre il faccione di Malgioglio è assoluto protagonista. Ecco Dolceamaro:

Barbara D’Urso arriva in radio

E insomma, dopo aver conquistato la televisione italiana, ora ‘Carmelita’ si appresta a prendersi anche la scena musicale. Una notizia che farà impazzire tutti i suoi fan e scatenerà i suoi detrattori. Ma d’altronde, l’importante è sempre che se ne parli, non come se ne parli.

C’è tra l’altro già chi si è spinto a dichiararla ‘Regina del pop’, forse per metterla in contrapposizione con Madonna, tornata quasi in contemporanea in radio con Medellin. La sfida è aperta: chi vincerà tra la nuova voce della musica italiana e l’esperta popstar italo-americana?

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/selavitafosseunafavola

