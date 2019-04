Barbara d’Urso e Asia Argento hanno battibeccato durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, quando durante un servizio sui figli di Morgan hanno mostrato delle immagini di Anna Lou, la sua primogenita concepita proprio con la regista.

Barbara, dopo essersi informata dai suoi autori, ha preso le difese del programma e della regia:

“Volevo precisare una cosa per correttezza, le immagini di Anna Lou che abbiamo mandato in onda erano pixelate e ci sono state fornite da Morgan. A meno che non ci sia stato un errore di regia erano pixelate, perché con i minorenni facciamo sempre così”.

Asia, convinta di ciò che aveva appena visto, è rimasta ferma sulla sua posizione, ribadendo però che avrebbe lasciato correre.

“Penso che finché sono minorenni per legge deve firmare anche la madre per passare delle immagini non pixelate, quindi anche se ve le ha fornite Morgan.. Io ve la lascio passare, comunque non va bene”.