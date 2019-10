Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno fatto pace e questo vuol dire solo una cosa: sinergia fra le trasmissioni della d’Urso e la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Purtroppo però nel post di pace il direttore di Chi ha rivelato di non ricordarsi i motivi che hanno spinto i due ad allontanarsi.



Maggio 2018, La Verità

Maggio 2018, Chiambretti Matrix

Dicembre 2018, Belve

“Barbara d’Urso? No, non mi piace, perché non mi piace quel genere di televisione. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta. Non mi piacciono, però certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, le lacrime, farsi vedere casalinga dentro, quando poi la realtà è ben altra”.