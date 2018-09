Se ieri sono tornati i programmi del primo pomeriggio (calando però negli ascolti), domenica torneranno Domenica Live e Domenica In con Barbara d’Urso e Mara Venier.

Le due sono grandi amiche e non soffrono la concorrenza e se per Mara Venier a vincere la gara degli ascolti sarà la d’Urso “perché è impossibile da battere“, per Barbara vincerà la Zia. Fra le motivazioni anche una serie di “circostanze che oggettivamente la favoriscono“.

Quali? Eccole:



Barbara d’Urso, le circostanze che favorirebbero Mara Venier

«Vincerà Mara perché il suo ritorno è molto atteso, perché è bravissima e perché ci sono alcune circostanze che oggettivamente la favoriscono: lei parte subito dopo il Tg1, circa 15 punti di share sopra di noi, e ha pochissime interruzioni pubblicitarie. Noi in una puntata di Domenica Live abbiamo 15 pubblicità: questo rende più difficile tenere incollato il pubblico, ma è motivo di grande orgoglio essendo Mediaset una tv commerciale».

Così Barbara d’Urso, via TV Sorrisi & Canzoni, ha messo le mani avanti sull’imminente sfida domenicale. Chi vincerà?