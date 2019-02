Venerdì scorso a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso aveva promesso che oggi avrebbe parlato in maniera più dettagliata del caso ‘John Vitale’ e così è stato. Poco fa a Domenica Live Carmelita ha asfaltato il naufrago, ha ringraziato Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda d’Eusanio ed ha anche fatto un appunto ad Alvin.

“Non voglio dire come avrei reagito io. Io sono grande e strutturata, questa persona se la vedrà faccia a faccia con me, probabilmente in un tribunale. Il vero problema è che ci sono migliaia di donne che subiscono tutto questo. Non si tratta di Barbara d’Urso, am delle donne.

La cosa più triste sono gli amici di questo ragazzo che mi scrivono ‘non si può parlare male di Barbara d’Urso o esprimere la propria opinione?’. No, la violenza verbale non è solo contro Barbara d’Urso, ma contro migliaia di donne. Ci sono ragazzine che si sono tolte la vita per quello che viene scritto sui social.

Lui dice ‘se l’ho scritto’, no, l’hai scritto. Il motivo? Non c’è motivo che possa giustificare tutto questo.

Mi dispiace e lo dico. Io non sono contro Alvin, ma sono rimasta male. Caro Alvin, anche se lui le avesse scritte contro un uomo sarebbe stato grave, ma non è la stessa cosa”.